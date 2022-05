La Guerra, la Russia e la sindrome da accerchiamento (Di sabato 28 maggio 2022) La situazione continua a peggiorare. Molti anni fa, non so più ora, era in voga il detto “chi picchia per primo picchia due volte”. L’idea era che anticipare le mosse dell’avversario dava il vantaggio di vederlo stramazzare al suolo o quantomeno intontirlo. Non funziona e, in ogni caso, chi colpisce per primo, in genere, è il più impaurito se non il meno sicuro di sé. Putin è pericoloso perché, messo alle strette, potrebbe effettivamente colpire per primo magari con una nucleare tattica.Finlandia e Svezia hanno deciso di entrare nella NATO, legittimamente e comprensibilmente, ma la decisione rischia di far precipitare la situazione con la Russia, sebbene non dovrebbe: nessuno dei due Paesi è equiparabile all’Ucraina, per secoli costola della Russia.La decisione costituisce altro superamento dell’assetto geopolitico che dura da oltre 70anni e provocherà ... Leggi su ildenaro (Di sabato 28 maggio 2022) La situazione continua a peggiorare. Molti anni fa, non so più ora, era in voga il detto “chi picchia per primo picchia due volte”. L’idea era che anticipare le mosse dell’avversario dava il vantaggio di vederlo stramazzare al suolo o quantomeno intontirlo. Non funziona e, in ogni caso, chi colpisce per primo, in genere, è il più impaurito se non il meno sicuro di sé. Putin è pericoloso perché, messo alle strette, potrebbe effettivamente colpire per primo magari con una nucleare tattica.Finlandia e Svezia hanno deciso di entrare nella NATO, legittimamente e comprensibilmente, ma la decisione rischia di far precipitare la situazione con la, sebbene non dovrebbe: nessuno dei due Paesi è equiparabile all’Ucraina, per secoli costola della.La decisione costituisce altro superamento dell’assetto geopolitico che dura da oltre 70anni e provocherà ...

