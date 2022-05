La Guardia di Finanza smonta una rete di pirateria televisiva: chiusi canali telegram con 20mila iscritti per vedere il calcio illegalmente (Di sabato 28 maggio 2022) Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza ha condotto una nuova indagine per il contrasto del fenomeno della pirateria audiovisiva, la c.d. 'IPTV' - Internet ... Leggi su leggo (Di sabato 28 maggio 2022) Il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche delladiha condotto una nuova indagine per il contrasto del fenomeno dellaaudiovisiva, la c.d. 'IPTV' - Internet ...

Advertising

reportrai3 : Bonus edilizi: un’opportunità o delle più grandi truffe della storia della Repubblica? Ad oggi la Guardia di Finanz… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: La Guardia di Finanza smonta una rete di pirateria televisiva: chiusi canali telegram con 20mila iscritti per vedere il calcio… - mao59 : RT @leggoit: La Guardia di Finanza smonta una rete di pirateria televisiva: chiusi canali telegram con 20mila iscritti per vedere il calcio… - leggoit : La Guardia di Finanza smonta una rete di pirateria televisiva: chiusi canali telegram con 20mila iscritti per veder… - Moixus1970 : RT @ultimenews24: (Adnkronos) - Blitz della Guardia di Finanza contro la pirateria audiovisiva, la cosiddetta “IPTV” - Internet Protocol Te… -