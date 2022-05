La formazione non tiene il passo del mondo del lavoro: ingegneri introvabili e aziende in apnea (Di sabato 28 maggio 2022) ANCONA - Il mondo del lavoro si evolve e non sempre la formazione riesce a stare al passo con i tempi. Una discrasia che si riscontra soprattutto nella carenza di figure specializzate in tecnologie ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 28 maggio 2022) ANCONA - Ildelsi evolve e non sempre lariesce a stare alcon i tempi. Una discrasia che si riscontra soprattutto nella carenza di figure specializzate in tecnologie ...

Advertising

meb : 3 milioni di ragazze e ragazzi non studiano e non lavorano. Investire sui giovani è un’opportunità per il Paese. No… - Kriste2013 : @Rogpiton @LelloConso Si ma non ho alcuni sgravio...allora mi scelgo mi pare......spesso senza una formazione il Rd… - GAndriella : @StefydiJ @Pontifex_it Il capo comunità del Vaticano esterno non divide con nessuno. Fa litigare le coppie in forma… - lucafideliox : @gigginoP Davvero ignoranti e collusi …. Non è che magari è la classica formazione di un famoso e storico balletto …. ?? - smastrovincenzo : RT @IAL_Nazionale: Dobbiamo contrattare e negoziare #competenze e #formazione per non lasciare ai margini nessuno. Serve formazione per gar… -