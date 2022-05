La finale di Champions, Banana Joe o Tutti in piedi? La tv del 28 maggio (Di sabato 28 maggio 2022) Per la prima serata in tv, sabato 28 maggio Canale5 alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio fra Liverpool e Real Madrid, valida per la finale di Champions League. su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Tutti in piedi”. Jocelyn, imprenditore di successo, è un instancabile viveur, bugiardo incorreggibile, costantemente alla ricerca di nuove conquiste femminili. Per ottenere il favore della bella Julie, terapista per disabili, finge di essere costretto sulla sedia a rotelle. Ma la sua preda ha una sorella davvero paraplegica, così li fa conoscere e le cose non saranno più come prima per Jocelyn… Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Sapiens, un solo pianeta”, condotto da Mario Tozzi Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Le regole della pazzia”; su Rete4 alle ... Leggi su bergamonews (Di sabato 28 maggio 2022) Per la prima serata in tv, sabato 28Canale5 alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio fra Liverpool e Real Madrid, valida per ladiLeague. su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “in”. Jocelyn, imprenditore di successo, è un instancabile viveur, bugiardo incorreggibile, costantemente alla ricerca di nuove conquiste femminili. Per ottenere il favore della bella Julie, terapista per disabili, finge di essere costretto sulla sedia a rotelle. Ma la sua preda ha una sorella davvero paraplegica, così li fa conoscere e le cose non saranno più come prima per Jocelyn… Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda “Sapiens, un solo pianeta”, condotto da Mario Tozzi Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Le regole della pazzia”; su Rete4 alle ...

Advertising

SkySport : Liverpool-Real Madrid, dove vedere la finale di Champions in tv e streaming: gli orari #SkySport… - SkySport : ?? FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ?? Liverpool-Real Madrid ?? Sabato dalle 19:30 su Sky Sport ? #SkySport #UCL… - DiMarzio : #UCL | Domani la finale dell'edizione 2021/2022, ma intanto iniziano a delinearsi le fasce per quella della prossim… - infoitsport : Stasera Liverpool-Real per la finale di Champions: è di nuovo sfida tra Klopp e Ancelotti - infoitsport : Champions: mercato nero per la finale, biglietti a 5.000 euro -