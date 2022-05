(Di sabato 28 maggio 2022) Avvio silenzioso e 100% elettrico,hybrid ha un motore di nuova generazione FireFly, un turbo benzina a 4 cilindri da 1.5 litri in grado di erogare fino a 130 CV con una coppia di 240 Nm e l'e-motor da 48 Volt e 15 KW, e il nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 velocità. Grazie alla tecnologia ibrida avanzata, il lavoro del FireFly viene integrato dal supporto di un motore elettrico BSG e dall'e-motor che migliora l'efficienza e la dinamica del veicolo, permettendo anche di viaggiare a motore termico spento. Si tratta del primo Hybrid in casache usa il motore elettrico scollegando completamente il motore a benzina che, nel ciclo totale WLTP, può restare inattivo fino al 47% del tempo. Rispetto alla precedente1.3 T4, questa nuova motorizzazione permette un abbattimento delle emissioni di CO2 fino all'11% ...

Advertising

tempoweb : La Fiat 500x scopre l'ibrido #Fiat #500x #suv #italiana #ibrida #automatica #auto - SalvatoreVite13 : @zfyFiat 500X Hybrid e Tipo Hybrid, la prova. Quanto consumano le elettrificate? - - SalvatoreVite13 : SaTipo e 500X, la coppia Hybrid di Fiat su strada - ithinkthatsme : @caius__21 @anothernerd8 Fiat = 500 + 500X + 500L +500e + Abarth(500) ??????? - infoiteconomia : Fiat 500X Hybrid a 333 euro al mese con gli incentivi statali -

Allo stesso modo della1.6 TD (26.400 euro e 121 g/km di CO2) e la Jeep Compass Longitude (32.900 euro e 135 g/km di CO2), al secondo e terzo posto tra i modelli diesel preferiti del ...Mancavano pochi minuti alle 13 quando uno scooter e unasono entrati in collisione. Uno scontro frontale, avvenuto in prossimità di una semicurva. Il primo dei due mezzi era diretto a ...Avvio silenzioso e 100% elettrico, 500x hybrid ha un motore di nuova generazione FireFly, un turbo benzina a 4 cilindri da 1.5 litri in grado di erogare fino a 130 CV con una coppia di 240 Nm e l’e-mo ...Di questo powertrain abbiamo già parlato a più riprese nei mesi scorsi, ma vale la pena tornare sui suoi dettagli tecnici perché rappresenta un'interessante via di mezzo tra i classici ibridi mild a 4 ...