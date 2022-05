La famiglia nel pallone: i Portanova, padre e figlio (Di sabato 28 maggio 2022) Per la rubrica dedicata alla “famiglia nel pallone” ci soffermeremo su un’accoppiata padre e figlio, ovvero la famiglia Portanova, dal padre Daniele – ormai ex calciatore – al figlio Manolo, che ha appena concluso la stagione con il Genoa. D un lato un difensore, dall’altro un centrocampista, tra passato e presente la generazione Portanova è più che presente in Serie A. Un classe ’78 e un classe ’00 che ha seguito le orme del padre e che condivide con lui la stessa passione per quel rettangolo verde. famiglia Portanova: la storia di Daniele Dopo aver analizzato la storia della famiglia Bojan, eccoci con padre e figlio targati ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 28 maggio 2022) Per la rubrica dedicata alla “nel” ci soffermeremo su un’accoppiata, ovvero la, dalDaniele – ormai ex calciatore – alManolo, che ha appena concluso la stagione con il Genoa. D un lato un difensore, dall’altro un centrocampista, tra passato e presente la generazioneè più che presente in Serie A. Un classe ’78 e un classe ’00 che ha seguito le orme dele che condivide con lui la stessa passione per quel rettangolo verde.: la storia di Daniele Dopo aver analizzato la storia dellaBojan, eccoci contargati ...

