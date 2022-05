La colf di Vacchi racconta: “Ha dato una botta a un collega che ha sbagliato una mossa di un video” (Di sabato 28 maggio 2022) Non sono così esorbitanti le richieste di Laluna Maricris Bantugon, la colf che ha denunciato Gianluca Vacchi. L’ex domestica dell’imprenditore famoso per i suoi video su Instagram e Tiktok infatti non vuole altro che 70 mila euro, derivanti da straordinari non pagati e TFR. Una somma che per Vacchi probabilmente equivale a una mancia. Bantugon si è rivolta al Tribunale del Lavoro lamentando turni massacranti, anche di 20 ore consecutive, e trattamenti che andavano ben oltre la civiltà, con urla, turpiloquio, lancio di oggetti, minacce di multe e spiega l’ex domestica, anche il contatto fisico non desiderato come mezzo di richiamo. Ecco cosa ha raccontato a Repubblica. La colf di Vacchi racconta: “Ha colpito un collega che ha ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Non sono così esorbitanti le richieste di Laluna Maricris Bantugon, lache ha denunciato Gianluca. L’ex domestica dell’imprenditore famoso per i suoisu Instagram e Tiktok infatti non vuole altro che 70 mila euro, derivanti da straordinari non pagati e TFR. Una somma che perprobabilmente equivale a una mancia. Bantugon si è rivolta al Tribunale del Lavoro lamentando turni massacranti, anche di 20 ore consecutive, e trattamenti che andavano ben oltre la civiltà, con urla, turpiloquio, lancio di oggetti, minacce di multe e spiega l’ex domestica, anche il contatto fisico non desiderato come mezzo di richiamo. Ecco cosa hato a Repubblica. Ladi: “Ha colpito unche ha ...

Advertising

repubblica : La colf fa causa a Gianluca Vacchi: 'Costretta a ballare a tempo per i suoi TikTok, sennò spaccava tutto'. Multe se… - repubblica : L'ex colf fa causa alla star dei social Gianluca Vacchi: 'Vessazioni, multe, costretta a ballare a tempo per i suoi… - Corriere : Gianluca Vacchi, l’ex colf gli fa causa: «Insulti se sbagliavo i balletti su Tik Tok e turni di lavoro massacranti» - welfera : RT @LoPsihologo: Ricordo a tutti che se esistono personaggi come Gianluca Vacchi, è perché c'è gente che li segue. Oggi si indignano per la… - Lucawooly : RT @MediasetTgcom24: La colf fa causa a Gianluca Vacchi: “Se non ballavo a tempo, mi insultava” -