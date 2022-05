La Champions va al Real: Vinicius la sblocca poi Courtois ferma il Liverpool (Di sabato 28 maggio 2022) Partita di Parigi iniziata con 45' di ritardo per il mancato accesso allo stadio dei tifosi del Liverpool Leggi su itasportpress (Di sabato 28 maggio 2022) Partita di Parigi iniziata con 45' di ritardo per il mancato accesso allo stadio dei tifosi del

gippu1 : Carlo #Ancelotti è il primo allenatore a vincere 4 #Champions, è il primo a vincerla in tre decenni diversi (2003-2… - OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l’allenatore ad aver vinto più volte la Champions League: quattro (con il Milan ne… - CB_Ignoranza : ?? 2002/03: Milan ?? 2006/07: Milan ?? 2013/14: Real Madrid ?? 2021/22: Real Madrid. Carlo Ancelotti è diventato il p… - ventotraipini : Verrà il giorno che la Juve avrà più Champions del Real Madrid, ma non è questo il giorno. - AlessandraCamm : RT @HuffPostItalia: Trionfo Real Madrid in Champions League, poker per la 'leggenda' Carlo Ancelotti -