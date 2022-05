Advertising

sportli26181512 : La carica di Dumfries: 'Vittorie fantastiche, abbiamo lottato fino alla fine. Orgoglioso della squadra': L'esterno… -

Corriere della Sera

... con ladegli oltre 70mila spettatori tra i quali anche più di qualcuno si è presentato con ... 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 ...... ma anche tutta laper vincere quest'anno il titolo: 'Ho visto le solite facce. Sappiamo di ... Inter (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni;, Barella, Brozovic, Calhanoglu, ... Cagliari-Inter, 1-3: gol di Darmian e doppietta di Lautaro, i nerazzurri non abdicano ancora L'esterno dell'Inter Denzel Dumfries ha commentato, sul suo profilo Instagram, la stagione appena conclusa, che per lui è stata la prima in nerazzurro: "Vincere due titoli è stato fantastico! Non siam ...