**L.elettorale: Meloni, 'proporzionale per far perdere qualcuno e Governo arcobaleno'** (Di sabato 28 maggio 2022) Manduria (Ta), 28 mag. (Adnkronos) - "La legge proporzionale non serve a far vincere qualcuno, ma a far perdere qualcuno, per ridarci un Governo arcobaleno nel quale ragionevolmente gli esclusi sono gli unici che rimangono coerenti con l'impegno preso con i cittadini". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo a Bruno Vespa all'iniziativa 'Forum in Masseria'. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Manduria (Ta), 28 mag. (Adnkronos) - "La leggenon serve a far vincere, ma a far, per ridarci unnel quale ragionevolmente gli esclusi sono gli unici che rimangono coerenti con l'impegno preso con i cittadini". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo a Bruno Vespa all'iniziativa 'Forum in Masseria'.

Advertising

VittorioSgarbi : Il reddito di cittadinanza è solo una vergognosa operazione di scambio politico elettorale che deprime l’economia,… - myrtamerlino : C'è una #guerra in #Ucraina in corso, ma c'è anche una campagna elettorale in corso. Ahinoi. Siamo l’unico grande P… - Agenzia_Ansa : Cento anni fa nasceva a Sassari #EnricoBerlinguer, l'uomo destinato ad entrare nella storia del Partito Comunista,… - TV7Benevento : **L.elettorale: Meloni, 'proporzionale per far perdere qualcuno e Governo arcobaleno'** - - Marlunazh : RT @VittorioSgarbi: Il reddito di cittadinanza è solo una vergognosa operazione di scambio politico elettorale che deprime l’economia, non… -