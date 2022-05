Advertising

sscalcionapoli1 : Gazzetta – Napoli-Koulibaly, il rinnovo è lontano: l’agente ci prova con Psg e Chelsea - SiamoPartenopei : Il trasloco di Koulibaly: trasferite le sue auto a Parigi. Rinnovo più lontano, il Napoli fissa il prezzo - SiamoPartenopei : Gazzetta - Napoli-Koulibaly, il rinnovo è lontano: l'agente ci prova con Psg e Chelsea - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Koulibaly-Napoli, il rinnovo è sempre più lontano: trasferite le sue auto a Parigi - serieAnews_com : Accordo per il rinnovo del contratto lontano tra il Napoli e Koulibaly: il senegalese sposta le proprie auto a Pari… -

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Da Milano:- Napoli, rinnovo: Psg e Chelsea si fanno avanti Fa scolpire il logo della Juve sulla testa dei figli: 45enne ultrà ...- Napoli , non c'è l'accordo sul rinnovo Ecco quanto scrive il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: ' Non c'è accordo tra Kalidoue Napoli per il prolungamento del contratto. De Laurentiis ha offerto un rinnovo fino al 2026 (3,5mln all'anno), ma attualmenteguadagna 6mln all'anno più bonus. Il suo contratto ...ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Koulibaly lontano da Napoli: ha trasferito le sue auto a Parigi, ma ADL non fa sconti. Kalidou Koulibaly, il punto fermo della ...De Laurentiis ha offerta un rinnovo con ingaggio dimezzato al centrale, ovvero da 6 a 3 milioni a stagione per rientrare nei parametri della società. Il Napoli offre uno stipendio dimezzato a Koulibal ...