Koulibaly lontano da Napoli | ha trasferito le sue auto a Parigi | ma ADL non fa sconti

Advertising

SiamoPartenopei : Il trasloco di Koulibaly: trasferite le sue auto a Parigi. Rinnovo più lontano, il Napoli fissa il prezzo - SiamoPartenopei : Gazzetta - Napoli-Koulibaly, il rinnovo è lontano: l'agente ci prova con Psg e Chelsea - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Koulibaly-Napoli, il rinnovo è sempre più lontano: trasferite le sue auto a Parigi - serieAnews_com : Accordo per il rinnovo del contratto lontano tra il Napoli e Koulibaly: il senegalese sposta le proprie auto a Pari… - infoitsport : Il trasloco di Koulibaly: trasferite le sue auto a Parigi. Rinnovo più lontano, il Napoli fissa il prezzo -

- Napoli , non c'è l'accordo sul rinnovo Ecco quanto scrive il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: ' Non c'è accordo tra Kalidoue Napoli per il prolungamento del contratto. De Laurentiis ha offerto un rinnovo fino al 2026 (3,5mln all'anno), ma attualmenteguadagna 6mln all'anno più bonus. Il suo contratto ...Il Napoli offre uno stipendio dimezzato a: il senegalese non ci sta e medita il futurodagli azzurri Il Napoli potrebbe perdere il suo pilastro difensivo, Kalidou. Già nei giorni scorsi si era paventata questa ...De Laurentiis ha offerta un rinnovo con ingaggio dimezzato al centrale, ovvero da 6 a 3 milioni a stagione per rientrare nei parametri della società. Il Napoli offre uno stipendio dimezzato a Koulibal ...L'edizione odierna de Il Mattino parla della situazione relativa a Kalidou Koulibaly, il giocatore è in scadenza di contratto nel 2023.