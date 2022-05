Kirill, "sempre più isolato dopo l'appoggio a Putin": che fine ha fatto il patriarca di Mosca (Di sabato 28 maggio 2022) Ci vogliono l'esperienza e la competenza di Giovanni Codevilla, già docente di Diritto Ecclesiastico comparato e incaricato di Diritto dei Paesi dell'Europa Orientale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Trieste, per capire la natura del conflitto fra Russia e Ucraina. Sue le opere Stato e Chiesa nella Federazione Russa; Lo zar e il patriarca. I rapporti tra trono e altare in Russia dalle origini ai giorni nostri (La Casa di Matriona), la tetralogia Storia della Russia e dei paesi limitrofi. Chiesa e impero (Jaca Book, 2016), Il terrore rosso sulla Russia ortodossa (Jaca Book, 2019). È una dialettica che dura da secoli, ma da dove partonole pretese di Mosca, professore? «Il problema inizia dallo zar Pietro il Grande, nei primi anni de lXVII secolo, con la proibizione della lingua ucraina. Poi tutti i suoi successori ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Ci vogliono l'esperienza e la competenza di Giovanni Codevilla, già docente di Diritto Ecclesiastico comparato e incaricato di Diritto dei Paesi dell'Europa Orientale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Trieste, per capire la natura del conflitto fra Russia e Ucraina. Sue le opere Stato e Chiesa nella Federazione Russa; Lo zar e il. I rapporti tra trono e altare in Russia dalle origini ai giorni nostri (La Casa di Matriona), la tetralogia Storia della Russia e dei paesi limitrofi. Chiesa e impero (Jaca Book, 2016), Il terrore rosso sulla Russia ortodossa (Jaca Book, 2019). È una dialettica che dura da secoli, ma da dove partonole pretese di, professore? «Il problema inizia dallo zar Pietro il Grande, nei primi anni de lXVII secolo, con la proibizione della lingua ucraina. Poi tutti i suoi successori ...

