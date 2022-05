Kiev | 30 000 soldati russi uccisi dall' inizio della guerra

Advertising

Sono circa 30.i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che dopo 94 giorni ...Sono circa 30.i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che dopo 94 giorni ... Ucraina, i russi sparano su una colonna di auto: 4 civili morti - Mondo “E’ mio dovere fare di tutto per cercare di dare un contributo per il raggiungimento di una pace giusta, usando l’arma più forte: la diplomazia”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in un’in ...(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Sono circa 30.000 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, ...