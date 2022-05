Karate, Europei 2022: tre medaglie di bronzo e quattro d’argento per gli azzurri nella penultima giornata di gara (Di sabato 28 maggio 2022) Si conclude con un bilancio di tre medaglie di bronzo e quattro d’argento la penultima giornata dei Campionati Europei 2022 di Karate, in scena fino a domenica 29 maggio in Turchia, nello specifico a Gaziantep. A conquistare il posto d’onore sono stati, nella specialità kumite, Angelo Crescenzo (-60 kg) ed Erminia Perfetto (-50 kg). Il primo è caduto al cospetto del turco Eray Samdan, andando sotto a venticinque secondi dalla fine a causa di uno yuko. La seconda invece ha ceduto il passo alla Karateka di casa Ozcelik Arapoglu dopo una sfida a dir poco pirotecnica, dove l’azzurra ha lottato fino alla fine cedendo con il punteggio di 9-5 per via di un ippon. Ottimo risultato poi per Luigi Busà nel -75kg, ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Si conclude con un bilancio di trediladei Campionatidi, in scena fino a domenica 29 maggio in Turchia, nello specifico a Gaziantep. A conquistare il posto d’onore sono stati,specialità kumite, Angelo Crescenzo (-60 kg) ed Erminia Perfetto (-50 kg). Il primo è caduto al cospetto del turco Eray Samdan, andando sotto a venticinque secondi dalla fine a causa di uno yuko. La seconda invece ha ceduto il passo allaka di casa Ozcelik Arapoglu dopo una sfida a dir poco pirotecnica, dove l’azzurra ha lottato fino alla fine cedendo con il punteggio di 9-5 per via di un ippon. Ottimo risultato poi per Luigi Busà nel -75kg, ...

