Juventus, si pensa a Kosti per la fascia sinistra (Di sabato 28 maggio 2022) Sulla fascia sinistra per esempio, ora che andrà via Bernardeschi , serve qualcuno in avanti a livello numerico e, come riporta Gazzetta.it, i bianconeri sarebbero tornati a pensare a Kostic , numero ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 28 maggio 2022) Sullaper esempio, ora che andrà via Bernardeschi , serve qualcuno in avanti a livello numerico e, come riporta Gazzetta.it, i bianconeri sarebbero tornati are ac , numero ...

Advertising

GiovaAlbanese : Il #calciomercato del #Chelsea è ancora congelato, la #Juventus vuole andare sul sicuro e rischiare: la pista… - DanyRoss70 : RT @RidTheRock: ??”La #Juventus ad un anno dalla scandenza pensa alla cessione di #Rabiot. È stato messo nella lista dei cedibili. Ad oggi n… - AleGobbo87 : RT @RidTheRock: ??”La #Juventus ad un anno dalla scandenza pensa alla cessione di #Rabiot. È stato messo nella lista dei cedibili. Ad oggi n… - STnews365 : Juventus, si pensa a Kosti per la fascia sinistra. I bianconeri cercano rinforzi per completare la rosa. #Calcio… - GianScudieri : Ma quindi alla fine Perisic alla Juventus non ci va? Ma pensa un po’. Quindi mi volete far credere che quella not… -

Juventus, si pensa a Kosti per la fascia sinistra La Juventus sta continuando a valutare non solo i giocatori di primissima fascia, ma anche quelli che possono aiutare a rendere la rosa bianconera ancora più completa di quella attuale. Da una rapida ... Fiorentina, Torreira ed una storia già vista con Roberto Baggio La Fiorentina pareggia 0 - 0 nel ritorno della finale di Coppa Uefa contro la Juventus, dopo aver ... se si pensa al suo rendimento stagionale, 15 milioni di euro, il duo Barone - Pradè veniva ... Tuttosport Juventus, si pensa a Kosti per la fascia sinistra La Juventus sta continuando a valutare non solo i giocatori di primissima fascia, ma anche quelli che possono aiutare a rendere la rosa bianconera ancora più completa di quella attuale. Da una rapida ... Kean ha deluso ma non mancano gli estimatori in Europa mentre la Juve pensa al sostituto Moise Kean ha deluso. Una stagione opaca, dettata sicuramente dal poco spazio che gli è stato concesso ma anche da uno scarso rendimento sotto porta che ha fatto davvero infuriare i tifosi in alcune o ... Lasta continuando a valutare non solo i giocatori di primissima fascia, ma anche quelli che possono aiutare a rendere la rosa bianconera ancora più completa di quella attuale. Da una rapida ...La Fiorentina pareggia 0 - 0 nel ritorno della finale di Coppa Uefa contro la, dopo aver ... se sial suo rendimento stagionale, 15 milioni di euro, il duo Barone - Pradè veniva ... Juve, il Chelsea pensa a Rabiot: pronta un'offerta La Juventus sta continuando a valutare non solo i giocatori di primissima fascia, ma anche quelli che possono aiutare a rendere la rosa bianconera ancora più completa di quella attuale. Da una rapida ...Moise Kean ha deluso. Una stagione opaca, dettata sicuramente dal poco spazio che gli è stato concesso ma anche da uno scarso rendimento sotto porta che ha fatto davvero infuriare i tifosi in alcune o ...