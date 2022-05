Juventus, in arrivo novanta milioni: Allegri trema, ecco chi può partire (Di sabato 28 maggio 2022) Non solo il mercato in entrata ma anche quello in uscita con la Juventus che rischia seriamente di perdere due top player. Il mercato estivo si preannuncia bollente per la Juventus tra trattative, voci, acquisti e l’obiettivo di rinforzare una rosa che, il prossimo anno, deve tornare a vincere in Italia e ad essere grande protagonista a livello europeo. La missione della dirigenza bianconera non è semplice dal momento che ad Allegri servono almeno quattro nuovi innesti: un centrale, un centrocampista di livello e due attaccanti. Operazioni complesse da portare a termine e, proprio per questo, la Juventus rischia di dover cedere; da questo punto di vista sono due i big che rischiano di partire. AnsafotoIl pericolo maggiore nell’estate bianconera sembra poter arrivare dalla Premier League e, più ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 28 maggio 2022) Non solo il mercato in entrata ma anche quello in uscita con lache rischia seriamente di perdere due top player. Il mercato estivo si preannuncia bollente per latra trattative, voci, acquisti e l’obiettivo di rinforzare una rosa che, il prossimo anno, deve tornare a vincere in Italia e ad essere grande protagonista a livello europeo. La missione della dirigenza bianconera non è semplice dal momento che adservono almeno quattro nuovi innesti: un centrale, un centrocampista di livello e due attaccanti. Operazioni complesse da portare a termine e, proprio per questo, larischia di dover cedere; da questo punto di vista sono due i big che rischiano di. AnsafotoIl pericolo maggiore nell’estate bianconera sembra poter arrivare dalla Premier League e, più ...

