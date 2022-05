Juve, nuovi contatti per Di Maria (Di sabato 28 maggio 2022) La Juventus è in pressing su Angel Di Maria, che qualche giorno fa ha annunciato l'addio al Psg. I bianconeri gli hanno proposto... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022) Lantus è in pressing su Angel Di, che qualche giorno fa ha annunciato l'addio al Psg. I bianconeri gli hanno proposto...

Advertising

_Morik92_ : Su #Pogba e #DiMaria continua il lavoro della dirigenza #Juve. Sempre good vibes. Nelle prossime ore previsti nuovi… - issimo : @GiovaAlbanese Solo nomi nuovi, ma pochissima sostanza, serve altro, bisogna cambiare metodo sia sul mercato che in campo #Juve #Kean - nicolemorettina : secondo voi per inizio campionato quanti giocatori nuovi avrà la juve ? ho detto inizio campionato ( non fine merca… - infoitsport : Di Maria, nuovi contatti con la Juve: si cerca la fumata bianca - enakonim : @presidentegoat non so dipende da chi tiferanno i tifosi della juve. a quanto pare non sono nuovi a sbandierare per vittorie altrui -