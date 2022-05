Juve, come cambia il futuro di Ranocchia: c'è l'accordo! (Di sabato 28 maggio 2022) La Juventus ha trovato l'accordo per il rinnovo di Filippo Ranocchia: il centrocampista firmerà un contratto fino al 2026 prima di... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022) Lantus ha trovato l'accordo per il rinnovo di Filippo: il centrocampista firmerà un contratto fino al 2026 prima di...

Advertising

Gazzetta_it : Come vice Vlahovic ora spunta Muriel: il piano Juve #calciomercato - anperillo : Non posso dirvi dove, ma sembra che #Koulibaly abbia trasferito le sue auto in una capitale straniera ???? Sono comun… - _Morik92_ : #Pogba e #DiMaria, come raccontato nei giorni scorsi, sempre più vicini a vestire la maglia della #Juve 22/23. Sol… - ESabauda : Ma come si fa ad avere come opinionista pisani a topcalcio costui dovrebbe rappresentare i tifosi della Juve ? Vien… - jimmy73623940 : RT @anperillo: Non posso dirvi dove, ma sembra che #Koulibaly abbia trasferito le sue auto in una capitale straniera ???? Sono comunque evide… -