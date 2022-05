Juve, alla ricerca di una spalla per Vlahovic: spunta il nome a sorpresa (Di sabato 28 maggio 2022) Per la Juve adesso c’è la necessità di trovare un attaccante che possa fare da spalla a Dusan Vlahovic. spunta il nome a sorpresa. La Juventus guarda alla prossima stagione con la consapevolezza di dover fare molto di più. Lo meritano i tifosi bianconeri, che quest’anno hanno spinto la squadra fino alla fine, dovendosi accontentare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 28 maggio 2022) Per laadesso c’è la necessità di trovare un attaccante che possa fare da spa Dusanil. Lantus guardaprossima stagione con la consapevolezza di dover fare molto di più. Lo meritano i tifosi bianconeri, che quest’anno hanno spinto la squadra finofine, dovendosi accontentare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GiovaAlbanese : La #Juventus ha valutato negli ultimi mesi #Romagnoli, che pare destinato alla Lazio. Gli è stato proposto #Acerbi,… - forumJuventus : [Sportmediaset] La Juve non molla Milinkovic Savic e Koulibaly, la coppia d'oro è in cima alla lista dei desideri d… - anperillo : Non posso dirvi dove, ma sembra che #Koulibaly abbia trasferito le sue auto in una capitale straniera ???? Sono comun… - diannasnj : RT @AndreaPintore5: @LoRubr @ivan080171 Ma è una questione generale.. Dybala sbaglia una stagione in carriera, quella con Pirlo in panca..a… - pino_nostro : RT @fralittera: Ancora con la storia di Conte Tanto rispetto da parte mia e un posto nel mio cuore per lo scudetto ma se poi prendi Perisi… -