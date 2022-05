Jennifer Aniston ricorda la rottura con Brad Pitt: "Ho divorziato e sono entrata in terapia" (Di sabato 28 maggio 2022) Jennifer Aniston ha ricordato come, nello stesso periodo del divorzio da Brad Pitt, abbia dovuto affrontare anche la fine di Friends dopo 10 stagioni. Jennifer Aniston ha ironizzato sul suo divorzio da Brad Pitt, rivelando comunque che la separazione dal suo ex marito l'ha portata ad affrontare un percorso di terapia, finché non è scattata in lei la voglia di dare inizio ad un nuovo capitolo della propria vita. Jennifer Aniston è intervenuta nell'ultimo episodio del The Ellen DeGeneres Show, storica trasmissione del piccolo schermo statunitense che proprio questa settimana ha chiuso i battenti dopo ben 19 stagioni. L'attrice è stata anche la prima ospite dello spettacolo, quando era ... Leggi su movieplayer (Di sabato 28 maggio 2022)hato come, nello stesso periodo del divorzio da, abbia dovuto affrontare anche la fine di Friends dopo 10 stagioni.ha ironizzato sul suo divorzio da, rivelando comunque che la separazione dal suo ex marito l'ha portata ad affrontare un percorso di, finché non è scattata in lei la voglia di dare inizio ad un nuovo capitolo della propria vita.è intervenuta nell'ultimo episodio del The Ellen DeGeneres Show, storica trasmissione del piccolo schermo statunitense che proprio questa settimana ha chiuso i battenti dopo ben 19 stagioni. L'attrice è stata anche la prima ospite dello spettacolo, quando era ...

Advertising

marianaspinelIi : Jennifer aniston e fatima bernardes no role - Piliarmijo : por que millie bobby brown que tiene 18 parece mas vieja que jennifer aniston que tiene 53 jsjsjsjsjs - GiovanniPisati : @fotoinutilizara Avevo trovato una tale “Silvia” con la foto di Jennifer Aniston - redazionerumors : L’Ellen DeGeneres Show chiude con Jennifer Aniston, che scherza su Brad Pitt Leggi l'articolo completo su… - pastaIpesto : non per fare la direzionista di turno ma jennifer aniston che a malapena sa usare instagram secondo voi si mette a… -