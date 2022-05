Jamie Foxx sulla strage in Texas: "Mai avrei creduto che una 'società cristiana' consentisse tutto ciò" (Di sabato 28 maggio 2022) Attraverso il suo profilo Instagram, Jamie Foxx ha pubblicato un post dedicato alle vittime del massacro avvenuto in una scuola elementare in Texas. Attraverso il suo profilo Instagram, Jamie Foxx ha pubblicato un post dedicato alle vittime del massacro avvenuto in una scuola elementare in Texas. Jamie Foxx ha condiviso su Instagram foto delle 16 vittime del massacro di Uvalde in Texas e ha scritto: "Piccoli angeli, il mio pensiero va alle vostre famiglie. Non avrei mai pensato di poter vivere in una 'società cristiana' in cui i bambini vengono uccisi più e più volte e nessuno fa niente per cambiare le leggi. Se i leader di questo Paese, i cosiddetti 'cristiani', andranno in Paradiso ... Leggi su movieplayer (Di sabato 28 maggio 2022) Attraverso il suo profilo Instagram,ha pubblicato un post dedicato alle vittime del massacro avvenuto in una scuola elementare in. Attraverso il suo profilo Instagram,ha pubblicato un post dedicato alle vittime del massacro avvenuto in una scuola elementare inha condiviso su Instagram foto delle 16 vittime del massacro di Uvalde ine ha scritto: "Piccoli angeli, il mio pensiero va alle vostre famiglie. Nonmai pensato di poter vivere in una '' in cui i bambini vengono uccisi più e più volte e nessuno fa niente per cambiare le leggi. Se i leader di questo Paese, i cosiddetti 'cristiani', andranno in Paradiso ...

