Ita Airways | licenziato comandante volo New York-Roma | ecco perché

(Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) –Itada NewJFK aFiumicino. C’è stata una “perdita di comunicazione radio”, informa la compagnia aerea in una nota relativa all’inchiesta interna su quanto accaduto il 30 aprile scorso. “L’indagine ha portato all’individuazione di un comportamento non conforme alle procedure in vigore da parte delsia durante ilche una volta atterrato”, continua Ita che ne ha disposto “l’immediato licenziamento”. Itaconferma, inoltre, in modo chiaro e rigoroso che “la sicurezza delè sempre stata garantita secondo i più alti standard di sicurezza previsti dalla regolamentazione aeronautica”. “Sono state attentamente rispettate le norme e tutte le procedure di sicurezza secondo i criteri più ...

Lufthansa, insieme a Msc , ha presentato un'offerta vincolante per una quota di maggioranza in. È quanto è emerso da alcune indiscrezioni pubblicate dagli organi stampa anche se non state fornite indicazioni in merito alle cifre . A gennaio, quando la compagnia tedesca e il Gruppo ...Un aeroplanoRoma, 28 maggio 2022 - Cabina di pilotaggio dell'aereo e centro di controllo francese non hanno comunicato per oltre 10 minuti , forse per un colpo di sonno, un allarme scattato e quindi, ...Un silenzio radio di pochi minuti, ma tanto è bastato per far scattare allarme e preoccupazione per il volo 609 di Ita Airways, partito da New York alle 16.37 ora locale e ...La compagnia aerea Ita ha adottato un “provvedimento disciplinare che ha portato all’immediato licenziamento della risorsa dall’organico” a conclusione di una indagine interna sul volo AZ609 del 30 ap ...