Isola dei Famosi | “Maria Laura De Vitis ha mentito per partecipare al reality Parlo ora perché l’ho vista provarci con un altro e mi son girate le pa**e”

Maria Laura De Vitis ha mentito per partecipare al reality. Parlo ora perché l'ho vista provarci con un altro e mi son girate le pa**e"

Maria Laura De Vitiis è volata in Honduras per cercare di conquistare il naufrago Alessandro Iannoni ma ora, arriva Lorenzo Orsini a raccontare un'altra verità, sostenendo che la showgirl avrebbe in realtà mentito per partecipare all'Isola dei Famosi. Il rapper – che i rumors indicano come il presunto figlio illegittimo di Vittorio Emanuele di Savoia – ha raccontato la sua versione dei fatti al portale ThePipolTv, proprio alla vigilia della puntata del reality andata in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 27 maggio. A suo dire la ragazza, fresca di vittoria a La Pupa e il Secchione Show, si sarebbe finta single e interessata ad Alessandro per di partecipare all'Isola dei Famosi, nonostante avesse già una relazione ...

