Isola dei Famosi ieri 27 maggio: eliminati e nominati della ventesima puntata (Di sabato 28 maggio 2022) La puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda ieri sera, venerdì 27 maggio 2022, è stata come sempre ricca di colpi di scena. Ripercorriamo quindi insieme quelli che sono stati i momenti salienti del ventesimo appuntamento con il reality show di Canale 5 e scopriamo eliminati e nominati del programma condotto dalla bravissima Ilary Blasi. Isola 2022: eliminati di ieri sera 27 maggio Durante la settimana, il pubblico dell'Isola dei Famosi è stato chiamato a scegliere chi eliminare tra i naufraghi che abitavano l'ex Playa Accopiada. Al televoto, dunque, c'erano Maria Laura e Roger. I telespettatori hanno deciso di eliminare quest'ultimo che, dopo aver dato il famoso ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 28 maggio 2022) Ladell'deiandata in ondasera, venerdì 272022, è stata come sempre ricca di colpi di scena. Ripercorriamo quindi insieme quelli che sono stati i momenti salienti del ventesimo appuntamento con il reality show di Canale 5 e scopriamodel programma condotto dalla bravissima Ilary Blasi.2022:disera 27Durante la settimana, il pubblico dell'deiè stato chiamato a scegliere chi eliminare tra i naufraghi che abitavano l'ex Playa Accopiada. Al televoto, dunque, c'erano Maria Laura e Roger. I telespettatori hanno deciso di eliminare quest'ultimo che, dopo aver dato il famoso ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - AngoloDV : Isola Dei Famosi 2022, un capello tira l'altro #isola #isoladeifamosi #edoardo #angolodellenotizie - anna_rattenni : RT @BITCHYFit: Miglior cast in studio nella storia de L’Isola dei Famosi #Isola - infoitcultura : “L'Isola dei Famosi”, anticipazioni di venerdì 27 maggio - AFAntoAnt : RT @UnOnlus: #sabato #28maggio ci sarà anche #raccolta #cibo presso il negozio Isola dei Tesori di Cusago (Milano) -