Isola dei Famosi, bacio tra Nicola Savino, Luxuria, l’Avvocato e Cicciolina (Di sabato 28 maggio 2022) Baci a L’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha lanciato una nuova sfida per i naufraghi de L’Isola dei Famosi, come Prova Ricompensa. Prima di tutto ha annunciato di aver lanciato sui social un sondaggio. Il pubblico, infatti, ha dovuto scegliere quali tre naufraghi avrebbero dovuto partecipare al bacio subacqueo in apnea. Sono stati scelti Carmen, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 28 maggio 2022) Baci a L’deiIlary Blasi ha lanciato una nuova sfida per i naufraghi de L’dei, come Prova Ricompensa. Prima di tutto ha annunciato di aver lanciato sui social un sondaggio. Il pubblico, infatti, ha dovuto scegliere quali tre naufraghi avrebbero dovuto partecipare alsubacqueo in apnea. Sono stati scelti Carmen, L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - _commentotrash : #isola mercedesz salvata dalla produzione tutta pilotata a favore suo Uno schifo da casa noi non siamo dei coglion… - cgxx178 : RT @bagnotrash: 'Roger rimarrà solo su playa sgamada, come bobby' ilaria stasera ha deciso di non condurre l'isola dei famosi ma di debutt… - supereroetv : RT @DiSoia: Per me Fabrizia l'unica sgamadissima con dei diritti, spero che possa rientrare con il televoto. #Isola - DiSoia : Per me Fabrizia l'unica sgamadissima con dei diritti, spero che possa rientrare con il televoto. #Isola -