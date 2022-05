Isola Dei Famosi, assenti Guendalina, Blind, Alessandro e Licia. Ecco il motivo (Di sabato 28 maggio 2022) Guendalina, Blind, Alessandro e Licia tornano in Italia ma i quattro ex naufraghi non si presentano in studio: per quale motivo? L’indiscrezione Guendalina, Blind, Alessandro e Licia rientrano in Italia dopo aver interrotto il percorso all’interno del reality show condotto da Ilary Blasi. Come già annunciato dalla conduttrice, infatti, l’edizione 2022 del programma sarà la più longeva e si protrarrà fino alla fine del mese di Giugno. Non tutti, però, accettano la generosa offerta e Guendalina, Blind, Alessandro e Licia tornano in Italia. I quattro ex naufraghi, però, non si presentano in studio durante la puntata di venerdì 27 Maggio: per quale ... Leggi su 361magazine (Di sabato 28 maggio 2022)tornano in Italia ma i quattro ex naufraghi non si presentano in studio: per quale? L’indiscrezionerientrano in Italia dopo aver interrotto il percorso all’interno del reality show condotto da Ilary Blasi. Come già annunciato dalla conduttrice, infatti, l’edizione 2022 del programma sarà la più longeva e si protrarrà fino alla fine del mese di Giugno. Non tutti, però, accettano la generosa offerta etornano in Italia. I quattro ex naufraghi, però, non si presentano in studio durante la puntata di venerdì 27 Maggio: per quale ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - dariosci1 : @ottobrerosa @VanDerSara_1 C'abbiamo anche l'isola in mezzo al Tevere ?????? con sopra un ospedale dove nascono i ? de… - pierlo_1960 : @Cartabellotta Bene, finita la pacchia del Covid, trovo giusto che si ricicli come opinionista. Ha considerato l'isola dei famosi? - lauinpigiama : Questa dottoressa estetica continua a fare video imbarazzanti insinuando che la Di Pietro si sia fatta il botox all… - DigerossRoss : gli autori del reality non hanno voluto fare un nuovo contratto per presenziare in studio. Chi si ritira perde il… -