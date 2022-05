"Isola dei famosi 2022": Fabrizia torna a casa, Roger solitario su Playa Sgamadissima (Di sabato 28 maggio 2022) Ventesima puntata per il reality. Ad andare in nomination sono Estefania, Lory, Maccarini, Marialaura e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 28 maggio 2022) Ventesima puntata per il reality. Ad andare in nomination sono Estefania, Lory, Maccarini, Marialaura e ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - zazoomblog : Isola dei Famosi 2022 chi è finito in nomination ieri sera? - #Isola #Famosi #finito #nomination - UilRuaIstat : RT @OGiannino: Oggi 1940. In 10 località del centro nord i nazifascisti fucilano 8 partigiani e 9 civili. Tra episodi+efferati: strage a Is… - AlcudiaTourism : RT @FlyandGrow: Recentemente @thetimes ha stilato la classifica dei 10 villaggi spagnoli più belli... e indovinate un po'? #Alcudia è in se… - Mcphilip75 : @FrancisJUnder12 Lascia stare…magari è “tifosa” di Federer e tira merda anche a King Roger…che segua l’isola dei fa… -