Isola dei Famosi 2022, chi è uscito ieri sera? Ecco il nome dell’eliminato (Di sabato 28 maggio 2022) Nella puntata di ieri, venerdì 27 maggio, dell’Isola dei Famosi 2022 erano a rischio eliminazione Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto, vale a dire i tre naufraghi di Playa Sgamadissima, a cui si è poi aggiunto Roger Balduino, sconfitto al televoto da Marialaura De Vitis (come avevano anticipato i sondaggi online). Dei tre, Mercedesz Henger è stata salvata dal gruppo che abita nella spiaggia principale dell’Isola, così al televoto flash decisivo per la permanenza all’Isola si sono scontrati Fabrizia e Gennaro: il meno votato dal pubblico ha dovuto abbandonare definitivamente il reality e l’Honduras. A seguire il nome dell’eliminato di ieri sera dell’Isola dei ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 28 maggio 2022) Nella puntata di, venerdì 27 maggio, dell’deierano a rischio eliminazione Mercedesz Henger, Fabrizia Santarelli e Gennaro Auletto, vale a dire i tre naufraghi di Playa Sgamadissima, a cui si è poi aggiunto Roger Balduino, sconfitto al televoto da Marialaura De Vitis (come avevano anticipato i sondaggi online). Dei tre, Mercedesz Henger è stata salvata dal gruppo che abita nella spiaggia principale dell’, così al televoto flash decisivo per la permanenza all’si sono scontrati Fabrizia e Gennaro: il meno votato dal pubblico ha dovuto abbandonare definitivamente il reality e l’Honduras. A seguire ildidell’dei ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - zazoomblog : Chirurgo all’Isola dei Famosi? Guendalina Tavassi svela la verità - #Chirurgo #all’Isola #Famosi? - zazoomblog : Isola dei Famosi 2022 ventesima puntata – In 5 al televoto Mercedesz e Gennaro rientrano in gioco eliminata Fabrizi… - zazoomblog : Isola dei Famosi 2022 i nominati della puntata del 27 maggio - #Isola #Famosi #nominati #della - zazoomblog : Isola dei Famosi Nicolas furioso con la Del Santo: «Preferisco non mangiare che stare al gioco di una buffona» – Vi… -