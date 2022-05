Isola 16: l’opinione di Chia sulla ventesima puntata (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo il traumatico (non so per voi, ma per me sicuramente) ritiro di Alessandro Iannoni e Guendalina Tavassi dall’Isola 16, una scheggia impazzita come Marco Maccarini era ESATTAMENTE ciò di cui avevo bisogno. Al posto giusto, nel momento giusto. Non che le tre Conquistadores fossero tanto meglio, s’intende, ma quest’ultima infornata di new entry senza di lui sarebbe stata un clamoroso flop. Luca Daffrè se non fosse per le battute che scatena grazie al cervo tatuato sul petto nemmeno ci accorgeremmo che c’è. Gennaro Auletto dopo quel tentativo cringe con Estefania Bernal manco con Fabrizia Santarelli è riuscito a portare a casa il fake flirt a cui ambiva. E Pamela Petrarolo se non si fosse scottata il dito (e c’entra il buon Macca anche qua) sarebbe stata praticamente trasparente. Marco, invece, nonostante di primo acchito mi sembrasse il più sobrio è riuscito da solo ... Leggi su isaechia (Di sabato 28 maggio 2022) Dopo il traumatico (non so per voi, ma per me sicuramente) ritiro di Alessandro Iannoni e Guendalina Tavassi dall’16, una scheggia impazzita come Marco Maccarini era ESATTAMENTE ciò di cui avevo bisogno. Al posto giusto, nel momento giusto. Non che le tre Conquistadores fossero tanto meglio, s’intende, ma quest’ultima infornata di new entry senza di lui sarebbe stata un clamoroso flop. Luca Daffrè se non fosse per le battute che scatena grazie al cervo tatuato sul petto nemmeno ci accorgeremmo che c’è. Gennaro Auletto dopo quel tentativo cringe con Estefania Bernal manco con Fabrizia Santarelli è riuscito a portare a casa il fake flirt a cui ambiva. E Pamela Petrarolo se non si fosse scottata il dito (e c’entra il buon Macca anche qua) sarebbe stata praticamente trasparente. Marco, invece, nonostante di primo acchito mi sembrasse il più sobrio è riuscito da solo ...

Advertising

IsaeChia : #Isola 16: l’opinione di @Chiara_Bonati sulla ventesima puntata - alessandresh : Ilaria che chiede l'opinione dei naufraghi e poi manda subito la pubblicità one woman show #isola - Butterl69271154 : Vedo che l'opinione pubblica verte a favore di Marco È stato molto bravo, c'è riuscito Non mi è piaciuto PER NIEN… - ValentinaFascia : RT @Internazionale: È in edicola il nuovo Internazionale Kids! In questo numero: tutti i colori della pelle, l’isola dei gatti, campionati… - Bioffa89 : @Turi5Turi Le critiche ci stanno, fatele nella pagina del programma. A me piaceva la grafica e più che altro l'opi… -