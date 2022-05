Ischia | controlli sulla pesca | sequestro da oltre un quintale

(Di sabato 28 maggio 2022) Continua l’attivita’ di controllo della Guardia Costiera di: dopo le multe e i sequestri della settimana scorsa, gli uomini del tenente Cipresso, coordinati dalla Direzione Marittima della Campania, hanno elevato 7.500 euro di sanzioni e sequestrato 110 chili di pesce nei ristoranti isolani. Ihanno avuto come obiettivo primario la verifica della tracciabilita’, l’osservanza delle norme in materia di corrette informazioni al consumatore finale e di quelle in materia di conservazione e scadenza del prodotto ittico. Nel corso dei, in alcuni ristoranti diPorto, sono state elevate le sanzioni amministrative ed ildel prodotto ittico di origine sconosciuta, sprovvisto cioè della documentazione che attesta la ...

