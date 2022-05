Inter | Gazzetta | Perisic smette di rispondere alla società | vuole solo il Tottenham

Leggi su sportface

(Di sabato 28 maggio 2022) Emergono ulteriori novità in merito al futuro di Ivan, ormai sempre più lontano dall’. Come riporta ladello Sport, il croato non ha risposto ai nerazzurri, che attendevano un eventuale sì per proseguire insieme. Dal suo entourage non sono infatti arrivate comunicazioni, segno di una scelta fatta. Il centrocampista è ad un passo daldi Antonio Conte e l’sta per diventare una parte del suo passato. Termina dunque con l’amaro in bocca un rapporto a due facce: in campoha brillato, rivelandosi tra i migliori dell’; fuori, invece, non è mai scattata la scintilla con la, con la quale non sono mancati battibecchi in merito al rinnovo del contratto. SportFace.