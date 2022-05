Indy, 500 Miglia Indianapolis 2022 domani in tv: canale, orario e come vederla in streaming (Di sabato 28 maggio 2022) domani in tv la 106esima edizione della 500 Miglia di Indianapolis: ecco canale, orario e come seguire la gara in streaming. E’ finita l’attesa per la corsa più celebre d’America nonché una delle più prestigiose al mondo, che si svolgerà sul circuito ovale di 4 km nella località statunitense. L’evento, come da tradizione, va in scena del week-end del ‘Memorial Day’, in cui gli Stati Uniti d’America omaggiano i soldati caduti in guerra. Non è facile sbilanciarsi in un pronostico visto l’equilibrio che regna; i favoriti sono comunque Dixon, Palou e Power. L’appuntamento è per le ore 18.45 di domani, domenica 29 maggio. La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport F1, nonché in streaming su SkyGo e NOW. ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022)in tv la 106esima edizione della 500di: eccoseguire la gara in. E’ finita l’attesa per la corsa più celebre d’America nonché una delle più prestigiose al mondo, che si svolgerà sul circuito ovale di 4 km nella località statunitense. L’evento,da tradizione, va in scena del week-end del ‘Memorial Day’, in cui gli Stati Uniti d’America omaggiano i soldati caduti in guerra. Non è facile sbilanciarsi in un pronostico visto l’equilibrio che regna; i favoriti sono comunque Dixon, Palou e Power. L’appuntamento è per le ore 18.45 di, domenica 29 maggio. La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport F1, nonché insu SkyGo e NOW. ...

