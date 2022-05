Incidenti Liverpool-Real Madrid | caos allo Stade de France | tensione fuori dai cancelli | FOTO e VIDEO

Advertising

CalcioWeb : #LiverpoolVsRealMadrid Tensione altissima allo Stade de France prima della finale di #ChampionsLeague | FOTO e VIDE… - Fprime86 : RT @CorSport: #LiverpoolVsRealMadrid, gli incidenti fuori dallo Stade de France ?? - CorSport : #LiverpoolVsRealMadrid, gli incidenti fuori dallo Stade de France ?? - Sport_Fair : #LiverpoolRealMadrid: momenti di grande tensione prima e durante la partita, scontri tra tifosi e Polizia | FOTO e… - LaStampa : Liverpool-Real Madrid, incidenti fuori dallo Stade de France: per ragioni di sicurezza slitta il fischio d’inizio -

Corriere dello Sport

Non si tratta, però, banalmente, di tifosi ritardatari con annessi problemi filtraggio: molti supporters delprivi di biglietto hanno infatti provato a sfondare il cordone di steward ...L'attesa finale di Champions League tra ildi Jurgen Klopp e il Real Madrid di Carlo Ancelotti è stata ritardata di quasi 40' per via diall'esterno dello Stade de France con tanti, troppi tifosi dei Reds in ritardo e ... Liverpool-Real Madrid, gli incidenti fuori dallo Stade de France E’ in corso la finale di Champions League: il primo tempo si è concluso a reti inviolate, fuori dallo stadio si sono registrati momenti di grande tensione. La gara è iniziata con 30 minuti di ritardo.Liverpool e Real Madrid sono scese in campo per la finale di Champions League, a Parigi il pubblico delle grandi occasione. La gara è iniziata con 30 minuti di ritardo. Il motivo Si sono registrati d ...