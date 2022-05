In Ucraina, arrivano missili anti-nave da Danimarca e semoventi da Usa. Putin avverte (Di sabato 28 maggio 2022) L'Ucraina ha iniziato a ricevere missili anti-nave Harpoon dalla Danimarca e obici semoventi dagli Stati Uniti. Lo ha affermato il ministro della Difesa di Kiev, Oleksiy Reznikov. "La difesa costiera del nostro Paese non sarà solo rafforzata dai missili Harpoon, ma sarà utilizzata da squadre ucraine addestrate", ha scritto Reznikov sulla sua pagina Facebook. Ha indicato che i missili terra-nave Harpoon sarebbero stati utilizzati insieme ai missili ucraini Nettuno nella difesa delle coste del Paese, compreso il porto meridionale di Odessa. Reznikov ha affermato che le forniture di missili Harpoon sono il risultato della cooperazione tra diversi Paesi, affermando che le forniture dalla ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 28 maggio 2022) L'ha iniziato a ricevereHarpoon dallae obicidagli Stati Uniti. Lo ha affermato il ministro della Difesa di Kiev, Oleksiy Reznikov. "La difesa costiera del nostro Paese non sarà solo rafforzata daiHarpoon, ma sarà utilizzata da squadre ucraine addestrate", ha scritto Reznikov sulla sua pagina Facebook. Ha indicato che iterra-Harpoon sarebbero stati utilizzati insieme aiucraini Nettuno nella difesa delle coste del Paese, compreso il porto meridionale di Odessa. Reznikov ha affermato che le forniture diHarpoon sono il risultato della cooperazione tra diversi Paesi, affermando che le forniture dalla ...

