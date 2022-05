“In Russia operazioni di mobilitazioni segrete” (Di sabato 28 maggio 2022) Sospetti spostamenti di armi ed equipaggiamenti militari, presunti addestramenti segreti di riservisti, rafforzamento dei confini per possibili e non meglio definite ritorsioni. Succede anche questo nella guerra in Ucraina dietro alle pluricitate notizie di bombardamenti, avanzate e dichiarazioni dei governi ucraini e russi. Accanto al conflitto in senso lato ci sono da segnalare degli episodi, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 28 maggio 2022) Sospetti spostamenti di armi ed equipaggiamenti militari, presunti addestramenti segreti di riservisti, rafforzamento dei confini per possibili e non meglio definite ritorsioni. Succede anche questo nella guerra in Ucraina dietro alle pluricitate notizie di bombardamenti, avanzate e dichiarazioni dei governi ucraini e russi. Accanto al conflitto in senso lato ci sono da segnalare degli episodi, InsideOver.

Advertising

riotta : Cresce protesta online #Russia di militari e ex spie come Igor Girkin, ex FSS, (alias Igor Strelkov): criticano le… - impercezione : Tweet invecchiati abbastanza malino. Ma non solo col senno di poi eh, era già negazionismo allora, le operazioni vi… - fefebaraonda : RT @l_angiolini: #DiMaio ha presentato un piano di pace che sembra nessuno abbia letto #salvini vuole andare in Russia ma anche forse no… - l_angiolini : #DiMaio ha presentato un piano di pace che sembra nessuno abbia letto #salvini vuole andare in Russia ma anche for… - fisco24_info : Kiev: 'In Russia in corso mobilitazioni segrete': (Adnkronos) - Il punto dello Stato Maggiore Generale delle Forze… -

"In Russia operazioni di mobilitazioni segrete" Accanto al conflitto in senso lato ci sono da segnalare degli episodi, [...] Continua a leggere The post "In Russia operazioni di mobilitazioni segrete" appeared first on ... NEGOZIATI DI PACE RUSSIA UCRAINA/ Putin: 'Pronti a riprendere dialogo. Su grano...' Kuleba ha messo in risalto che Mosca non ha alcuna intenzione di negoziare la pace, nonostante le dichiarazioni pubbliche: "Se la Russia volesse negoziati, non condurrebbe operazioni offensive, non ... Adnkronos Ucraina. La guerra logora tutti, anche la Russia La pressione sul Donbass sta aprendo una fase critica per l’Ucraina, mentre lo stallo prosegue sui negoziati. Potranno esserci interessi comuni sia di Kiev sia di Mosca per qualche scambio dei prigion ... Media,Ue valuta missione navale per scortare grano ucraino (ANSA) - ROMA, 28 MAG - L'Unione europea sta valutando la possibilità di lanciare una missione navale per scortare il passaggio delle navi di grano dall'Ucraina attraverso il Mar Nero, infestato da mi ... Accanto al conflitto in senso lato ci sono da segnalare degli episodi, [...] Continua a leggere The post "Indi mobilitazioni segrete" appeared first on ...Kuleba ha messo in risalto che Mosca non ha alcuna intenzione di negoziare la pace, nonostante le dichiarazioni pubbliche: "Se lavolesse negoziati, non condurrebbeoffensive, non ... Kiev: "In Russia in corso mobilitazioni segrete" La pressione sul Donbass sta aprendo una fase critica per l’Ucraina, mentre lo stallo prosegue sui negoziati. Potranno esserci interessi comuni sia di Kiev sia di Mosca per qualche scambio dei prigion ...(ANSA) - ROMA, 28 MAG - L'Unione europea sta valutando la possibilità di lanciare una missione navale per scortare il passaggio delle navi di grano dall'Ucraina attraverso il Mar Nero, infestato da mi ...