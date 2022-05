In pensione con Quota 104: cosa può cambiare da gennaio e chi può mollare il lavoro subito (Di sabato 28 maggio 2022) Sul fronte pensioni arrivano importanti novità. Come Libero aveva già ricordato qualche giorno fa, si fa strada l'ipotesi di un cambio del sistema previdenziale per l'uscita anticipata. A fine anno, al 31 dicembre 2022, dovrebbe andare in soffitta la Quota 102, il sistema attuale che ha sostituito Quota 100. Ma l'esecutivo al momento non ha ancora presentato un piano efficace per consentire l'uscita in anticipo e non far piombare milioni di italiani nelle paludi della legge Fornero con l'uscita a 67 anni. La Lega e la Cisl avrebbero trovato un punto di convergenza da proporre al governo su Quota 41 per tutti. Un sistema già previsto per i lavoratori precoci e che potrebbe essere allargato a tutti. Ma attenzione: l'attuale Quota 41 in vigore prevede un calcolo dell'assegno con un sistema misto, contributivo e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Sul fronte pensioni arrivano importanti novità. Come Libero aveva già ricordato qualche giorno fa, si fa strada l'ipotesi di un cambio del sistema previdenziale per l'uscita anticipata. A fine anno, al 31 dicembre 2022, dovrebbe andare in soffitta la102, il sistema attuale che ha sostituito100. Ma l'esecutivo al momento non ha ancora presentato un piano efficace per consentire l'uscita in anticipo e non far piombare milioni di italiani nelle paludi della legge Fornero con l'uscita a 67 anni. La Lega e la Cisl avrebbero trovato un punto di convergenza da proporre al governo su41 per tutti. Un sistema già previsto per i lavoratori precoci e che potrebbe essere allargato a tutti. Ma attenzione: l'attuale41 in vigore prevede un calcolo dell'assegno con un sistema misto, contributivo e ...

