In Italia 18.255 nuovi casi covid e tasso di positività al 9,4% (Di sabato 28 maggio 2022) AGI - Sono 18.255 i nuovi casi covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 19.666 precedenti e soprattutto i 23.976 contagi di sabato scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 193.183 (ieri 212.278) con il tasso di positività che sale leggermente dal 9,3% al 9,4%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 66 (ieri 118). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.542. Per il 12esimo giorno consecutivo in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 2 in meno (ieri -10), con 14 ingressi giornalieri, e sono 250 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 210 in meno (ieri -224), 5.348 in tutto. La regione con il maggior numero di casi di oggi è la ... Leggi su agi (Di sabato 28 maggio 2022) AGI - Sono 18.255 iregistrati innelle ultime 24 ore, contro i 19.666 precedenti e soprattutto i 23.976 contagi di sabato scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. I tamponi processati sono 193.183 (ieri 212.278) con ildiche sale leggermente dal 9,3% al 9,4%. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 66 (ieri 118). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.542. Per il 12esimo giorno consecutivo in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 2 in meno (ieri -10), con 14 ingressi giornalieri, e sono 250 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 210 in meno (ieri -224), 5.348 in tutto. La regione con il maggior numero didi oggi è la ...

