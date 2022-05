Ilary Blasi all’Isola come Eva Kant ma sui social la criticano | “Troppo magra”

(Di sabato 28 maggio 2022) La moglie di Totti ieri ha condotto la puntata del lunedì del programma di Canale 5 e il look scelto non è piaciuto a tutti

L'esordio da giovanissima insieme alla splendidaè indimenticabile. Ma si capisce ben presto che la splendida modella è portata per il piccolo schermo ed in particolare per la conduzione. ...Dallo studio sempre presente la conduttriceinsieme agli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre il simpatico Alvin è l'inviato designato dalle spiagge dell'Honduras. ...Isola 2022, Delia prova ad attaccare Nicolas ma fa una figuraccia. Ilary Blasi si dissocia. Amica di Lory Del Santo, la Duran è intervenuta, durante la puntata di ...La moglie di Totti ieri ha condotto la puntata del lunedì del programma di Canale 5 e il look scelto non è piaciuto a tutti ...