Il vaccino antinfluenzale ci salverà dagli effetti peggiori del Covid? (Di sabato 28 maggio 2022) Due anni dopo l’inizio della pandemia, il mondo comincia a convivere con il Covid-19. Buona parte della popolazione globale si è vaccinata contro il virus e non resta che attendere se ci sarà un nuovo farmaco, specifico per la variante Omicron (la più contagiosa di tutte) o un “super-vaccino” contro tutte le forme di coronavirus. Poco si sa ancora sullo sviluppo dei nuovi medicinali e delle nuove fasi della campagna vaccinale. Certo è che la protezione dei booster diminuisce con il tempo e le autorità sanitarie devono cercare di contenere la diffusione del Covid con gli strumenti che già ci sono sul mercato. Uno di questi è il vaccino antinfluenzale, che si rivela efficace nella prevenzione del Covid in forma grave. Secondo un recente studio in Qatar, l’immunizzazione ... Leggi su formiche (Di sabato 28 maggio 2022) Due anni dopo l’inizio della pandemia, il mondo comincia a convivere con il-19. Buona parte della popolazione globale si è vaccinata contro il virus e non resta che attendere se ci sarà un nuovo farmaco, specifico per la variante Omicron (la più contagiosa di tutte) o un “super-” contro tutte le forme di coronavirus. Poco si sa ancora sullo sviluppo dei nuovi medicinali e delle nuove fasi della campagna vaccinale. Certo è che la protezione dei booster diminuisce con il tempo e le autorità sanitarie devono cercare di contenere la diffusione delcon gli strumenti che già ci sono sul mercato. Uno di questi è il, che si rivela efficace nella prevenzione delin forma grave. Secondo un recente studio in Qatar, l’immunizzazione ...

