Il terrificante ritorno della vocazione giustizialista del Pd (Di sabato 28 maggio 2022) La doppia scelta di Enrico Letta di stringere un’alleanza super-strategica con il Movimento 5 stelle in Sicilia e indicare 5 No ai referendum sulla giustizia del 12 giugno riporta il Partito democratico su lidi che si pensavano abbandonati, quelli del giustizialismo e dell’alleanza preferenziale con il manettarismo. La coincidenza temporale delle due decisioni è casuale ma determina lo stesso un mix difficile da far ingoiare a quei militanti del partito che in questi lunghi anni erano giunti a posizioni più garantiste e libertarie e soprattutto a un’area liberale, libertaria e democratica che da anni guarda al Pd come al soggetto che più di ogni altro potrebbe finalmente mettere al centro della politica i diritti del cittadino tagliando le unghie a un certo superpotere della magistratura. L’opzione grillino-manettara non potrà far altro che scavare ... Leggi su linkiesta (Di sabato 28 maggio 2022) La doppia scelta di Enrico Letta di stringere un’alleanza super-strategica con il Movimento 5 stelle in Sicilia e indicare 5 No ai referendum sulla giustizia del 12 giugno riporta il Partito democratico su lidi che si pensavano abbandonati, quelli del giustizialismo e dell’alleanza preferenziale con il manettarismo. La coincidenza temporale delle due decisioni è casuale ma determina lo stesso un mix difficile da far ingoiare a quei militanti del partito che in questi lunghi anni erano giunti a posizioni più garantiste e libertarie e soprattutto a un’area liberale, libertaria e democratica che da anni guarda al Pd come al soggetto che più di ogni altro potrebbe finalmente mettere al centropolitica i diritti del cittadino tagliando le unghie a un certo superpoteremagistratura. L’opzione grillino-manettara non potrà far altro che scavare ...

