Il summit delle valvole: dopo il blocco a Est per la guerra Russia-Ucraina lo spiraglio di altri mercati (Di sabato 28 maggio 2022) Bergamo. "Fino a febbraio, il mercato russo rappresentava il 14% circa del nostro export. Naturalmente, la crisi in corso in Ucraina ci ha imposto di iniziare a cercare, e trovare, alternative. Quando abbiamo saputo che Ice, Anima e Ivs avrebbero organizzato, subito dopo la due giorni dell'International Valve summit di Bergamo, un incontro con Ceo, Tecnici e Buyers di imprese asiatiche, africane e brasiliane operanti nei settori delle valvole oltre che nella costruzione di impianti, abbiamo aderito senza indugi". Giovanni Zimello, Amministratore delegato di Alfa Laval Olmi (nel cui stabilimento di Suisio si producono scambiatori di calore destinati al comparto petrolchimico e alle centrali energetiche), spiega così la presenza, sua e di un paio di collaboratori, all'incontro ospitato in una sala ...

