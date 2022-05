Il regista decide di filmare l'ultimo processo della madre, magistrata prossima alla pensione. Il documentario si dilata e prende la forma di un film personale sui rapporti familiari (Di sabato 28 maggio 2022) L’ETÀ DELL’INNOCENZAGenere: documentario autobiografico ???Di e con Enrico Maisto, con Anna Conforti, Francesco Maisto Una scena evocativa del film. regista fin da bambino, Maisto inizia presto a filmare e presto individua l’oggetto del proprio desiderio: i genitori e il loro lavoro. Entrambi magistrati, nel corso del tempo hanno offerto al filmmaker stimoli importanti per Comandante (2014), su giustizia, affetti e anni di piombo, e La convocazione (2017), backstage della formazione di una giuria popolare. Una scena del film. Leggi anche › Ucraina, Sean Penn a Kiev per girare un documentario sull’invasione russa ... Leggi su iodonna (Di sabato 28 maggio 2022) L’ETÀ DELL’INNOCENZAGenere:autobiografico ???Di e con Enrico Maisto, con Anna Conforti, Francesco Maisto Una scena evocativa delfin da bambino, Maisto inizia presto ae presto individua l’oggetto del proprio desiderio: i genitori e il loro lavoro. Entrambi magistrati, nel corso del tempo hanno offerto almaker stimoli importanti per Comandante (2014), su giustizia, affetti e anni di piombo, e La convocazione (2017), backstagezione di una giuria popolare. Una scena del. Leggi anche › Ucraina, Sean Penn a Kiev per girare unsull’invasione russa ...

