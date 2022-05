Il Real Madrid vince la Champions League | la sesta per Ancelotti e quarta come allenatore

Leggi su open.online

(Di sabato 28 maggio 2022) Ilè campione d’Europa. La squadra di Carloconquista la coppa battendo il Liverpool allenata dal tedesco Klopp per 1 a 0 a Parigi. Decisive le parate del portiere belga Courtois, una vera e propria muraglia in difesa della porta madrilena. Perè ladella sua carriera, avendone già vinte in precedenza 2 da giocatore (1989 e 1990) e 3 da(2003, 2007 e 2014), lo stesso numero di vittorie nella massima competizione continentale del Liverpool (dal 1977 al 2019). I Reds rimangono terzi, al pari del Bayer Monaco, nell’albo d’oro della, mentre iltocca quota 14 allungando di 7 vittorie dal Milan, ...