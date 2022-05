Il Real Madrid vince la Champions League | De Laurentiis esulta | “Grande Carlo” ecco il tweet

(Di sabato 28 maggio 2022) Aurelio Deha fatto i complimenti aAncelotti per la vittoria dellacon il. La squadra spagnola ha battuto il Liverpool, in questo modo si è aggiudicata la quattordicesimadella sua storia. Subito dopo la fine della partita è arrivato ildi Deche ha scritto: “, unaassolutamente meritata“. Ancelotti è stato allenatore anche del Napoli, ma recentemente Dea fare capire che furono i tifosi, in qualche modo, ad esonerare Ancelotti ai tempi dell’avventura azzurra. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

MovistarFutbol : 'En Francia se dice: Ici c'est Real Madrid. Y punto'. Carlo Ancelotti. #FinalDeChampions - ESPNDeportes : Carlo Ancelotti ???????? AC Milan 2003, 2007 ?? ?? Real Madrid 2014, 2022 ?? ?? #UCL #UCLFinal - gippu1 : Carlo #Ancelotti è il primo allenatore a vincere 4 #Champions, è il primo a vincerla in tre decenni diversi (2003-2… - SergioLirio : ancelotti: 'en Francia se dice c'est real madrid' - sarafozz : Ici c’est Real Madrid jsjsjsjsjsjsjsjsjsjsjsj -

Il Real Madrid è campione d'Europa per la 14/a volta nella sua gloriosa storia. Nella finale dello Stade de France i 'blancos' sconfiggono 1 - 0 il Liverpool grazie ad un gol di Vinicius al 14' della ripresa. Carlo Ancelotti e il Real Madrid, specialisti delle finali, sono troppo anche per la macchina quasi perfetta di Jurgen Klopp. Il Liverpool si arrende ancora una volta ai blancos nell'ultimo atto della Champions League.