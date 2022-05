Il Pd di Milano blocca la cittadinanza onoraria ad Assange (Di sabato 28 maggio 2022) Per capire quanto Julian Assange faccia paura non solo agli Usa basta fare un giro nel Consiglio comunale di Milano, la città che sculetta sempre fiera della sua apertura e del suo modernismo, che si incaglia su un gesto meramente simbolico come la cittadinanza onoraria in favore del fondatore di Wikileaks. La consigliera dei Verdi Francesca Cucchiara presenta una mozione per conferirgliela e per esprimere contrarietà rispetto all’estradizione negli Usa decisa dal Regno Unito. Per capire quanto Julian Assange faccia paura non solo agli Usa basta fare un giro nel Consiglio comunale di Milano A guardarlo così sembra un gesto tanto semplice e sostanzialmente omeopatico, visto che non incide in nessun modo. C’è da scommettere che la Westminster Magistrates’ Court che ha ordinato lo scorso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 28 maggio 2022) Per capire quanto Julianfaccia paura non solo agli Usa basta fare un giro nel Consiglio comunale di, la città che sculetta sempre fiera della sua apertura e del suo modernismo, che si incaglia su un gesto meramente simbolico come lain favore del fondatore di Wikileaks. La consigliera dei Verdi Francesca Cucchiara presenta una mozione per conferirgliela e per esprimere contrarietà rispetto all’estradizione negli Usa decisa dal Regno Unito. Per capire quanto Julianfaccia paura non solo agli Usa basta fare un giro nel Consiglio comunale diA guardarlo così sembra un gesto tanto semplice e sostanzialmente omeopatico, visto che non incide in nessun modo. C’è da scommettere che la Westminster Magistrates’ Court che ha ordinato lo scorso ...

