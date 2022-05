Il multilateralismo al centro della nuova strategia dei BRICS

(Di sabato 28 maggio 2022) Lo scorso 19 maggio i ministri degli Esteri dei Paesisi sono incontrati, in via telematica, per discuteresituazione strategica globale e per promuovere il loro processo di cooperazione e d’integrazione. Si tratta di un evento degno di grande attenzione da parte dell’Occidente e in particolare dell’Unione europea. È opportuno sempre ricordare che irappresentano più del 40%popolazione mondiale e ben il 20% del Prodotto interno lordo del pianeta. Ovviamente la guerra in Ucraina è stata affrontata. Al punto 11Dichiarazione finale si afferma: «I ministri hanno ricordato le loro posizioni nazionali sulla situazione in Ucraina espresse nelle sedi appropriate, segnatamente il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l’Assemblea Generale dell’Onu. Essi sostengono i ...

