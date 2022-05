Il lungo sonno dell'Europa e l'imbarazzante lezione di Vestager (Di sabato 28 maggio 2022) Gas, terre rare, litio, chip: l'Ue arranca su una serie troppo lunga di forniture strategiche e oggi paga dazio. Ma che la lezione sull'avidità arrivi da chi doveva vigilare affinché non avvenisse, solleva più di qualche dubbio Leggi su huffingtonpost (Di sabato 28 maggio 2022) Gas, terre rare, litio, chip: l'Ue arranca su una serie troppo lunga di forniture strategiche e oggi paga dazio. Ma che lasull'avidità arrivi da chi doveva vigilare affinché non avvenisse, solleva più di qualche dubbio

Advertising

HuffPostItalia : Il lungo sonno dell'Europa e l'imbarazzante lezione di Vestager - ___bookworm : - non dormo molto normalmente e sentivo tutta la stanchezza per questo ed altri motivi e non sarei riuscita a resta… - Gpzap2 : RT @ra_buccia: #Proust #Recherche A lungo, mi sono coricato di buonora.Qualche volta, appena spenta la candela, gli occhi mi si chiudevano… - pinellus : @lmcastaldi Scusami doc, ho risposto in uno stato catatonico da sonno mancato. La guerra per procura non potrà durare troppo a lungo... - kermit290179 : RT @ra_buccia: #Proust #Recherche A lungo, mi sono coricato di buonora.Qualche volta, appena spenta la candela, gli occhi mi si chiudevano… -