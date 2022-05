(Di sabato 28 maggio 2022) Ma qualche volta sovraccarica la politica di compiti etici che non le competono, non tutti almeno Di solito non leggo i libri dei politici, ma con l'ultimo di Carlo, 'Lache non ...

Nel suo ultimo libro il leader di Azione disegna perfettamente la crisi dell'occidente. Ma qualche volta sovraccarica la politica di compiti etici che non le competono, non tutti almeno Di solito non ...Dividersi i collegi e tentare l'all - in. Un'idea difficile ma necessaria per il segretario Pd e la leader di FdI Sullo stesso argomento: Illibertà individuale di Calenda lascia l'amaro in bocca Meloni aspetta in silenzio il cadavere di Salvini sulla riva del referendum giustizia Conte segue la "linea Giarrusso". E Letta,... Il liberalismo senza libertà individuale di Calenda lascia l'amaro in bocca Nel suo ultimo libro il leader di Azione disegna perfettamente la crisi dell'occidente. Ma qualche volta sovraccarica la politica di compiti etici che non le competono, non tutti almeno