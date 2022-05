Il killer di Uvalde minacciava su un social stupri e stragi nelle scuole: in chat aveva mostrato anche la ricevuta dei fucili (Di sabato 28 maggio 2022) Si arricchisce di dettagli inquietanti la figura di Salvador Ramos, l’autore della strage nella scuola di Uvalde, in Texas. Alcuni ragazzi hanno infatti raccontato alla Cnn che il ragazzo sfoggiava fieramente le armi che aveva acquistato, condividendo le foto delle ricevute e del fucile comprato con gli utenti di Yubo, un’app francese usata da milioni di adolescenti in tutto il mondo (almeno 60 milioni, di cui il 99% under 25, secondo quanto dichiara la società). Un portavoce della piattaforma ha dichiarato di star adesso collaborando con le forze dell’ordine per aiutare le indagini, ma i ragazzi sentiti dalla Cnn hanno raccontato che, nonostante le numerose segnalazioni, prima del tragico evento nulla è stato fatto per limitare la presenza dell’autore della strage sull’app, o le sue dichiarazioni allarmanti. CNN La foto del fucile acquistato ... Leggi su open.online (Di sabato 28 maggio 2022) Si arricchisce di dettagli inquietanti la figura di Salvador Ramos, l’autore della strage nella scuola di, in Texas. Alcuni ragazzi hanno infatti raccontato alla Cnn che il ragazzo sfoggiava fieramente le armi cheacquistato, condividendo le foto delle ricevute e del fucile comprato con gli utenti di Yubo, un’app francese usata da milioni di adolescenti in tutto il mondo (almeno 60 milioni, di cui il 99% under 25, secondo quanto dichiara la società). Un portavoce della piattaforma ha dichiarato di star adesso collaborando con le forze dell’ordine per aiutare le indagini, ma i ragazzi sentiti dalla Cnn hanno raccontato che, nonostante le numerose segnalazioni, prima del tragico evento nulla è stato fatto per limitare la presenza dell’autore della strage sull’app, o le sue dichiarazioni allarmanti. CNN La foto del fucile acquistato ...

